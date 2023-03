Assenaar krijgt drie jaar cel voor verkrachten dochter (14)

Voor het verkrachten van zijn 14-jarige dochter is een 51-jarige man uit Assen veroordeeld tot drie jaar cel. Hiervan is één jaar voorwaardelijk.

De rechter vindt bewezen dat de man in juni en juli zijn dochter meerdere malen heeft misbruikt. Dit zou zijn voorgevallen in het kader van seksuele voorlichting. De man ging daarbij berekenend te werk, zei de rechter. Het meisje werd door haar vader verboden iets hierover te zeggen tegen haar moeder.

De rechter neemt het de man zeer kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn vaderlijke rol. De man erkende deels het misbruik. In mindere mate dan zijn dochter bij de politie aangaf. Maar de rechter vindt de verklaring van het kind betrouwbaarder. "Hij had geen oog voor de belangen van zijn dochter", zei de rechter.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf van 42 maanden. De rechter hield in de uitspraak meer rekening met de persoonlijkheidsstoornis en autisme van de man. Bovendien had hij op dat moment een alcoholprobleem. De Assenaar is niet eerder voor een zedendelict veroordeeld.