Lage grondwaterstanden in Drenthe: 'Help ons water vast te houden'

Drenthe kampt op dit moment met relatief lage grondwaterstanden, dat concluderen de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Waar jaren terug de winter vooral draaide om het afvoeren van water, is de laatste paar jaren juist het tegenovergestelde het geval. Waterschappen proberen zoveel mogelijk water vast te houden en dit in het grondwater te krijgen.

"De grondwaterstand in ons gebied is op dit moment relatief laag", vertelt woordvoerder Martin Hilferink van Vechtstromen. "We zijn in de winter continu bezig met een risicoanalyse. We willen het water zoveel mogelijk hier houden, maar bij hevige regenval moeten we wel voorkomen dat we natte voeten krijgen. Daarom proberen we het water zoveel mogelijk vast te houden in de haarvaten. Denk bijvoorbeeld aan de stroompjes, die maken we ondieper, maar wel breder."

'Lager neerslagoverschot dan normaal'

Wat de neerslag betreft ziet Vechtstromen wel een overschot, maar dat is een stuk lager dan normaal. "Rond deze tijd van het jaar hebben we normaal een neerslagoverschot van 240 millimeter. Nu is dit overschot 93 millimeter", aldus Hilferink. "Als het gaat om de grondwaterstand staat het stoplicht op oranje. Maar wanneer ga je op rood? Dat is niet te voorspellen".

Volgens de woordvoerder van Vechtstromen neemt het waterschap nu nog geen maatregelen in de vorm van restricties voor watergebruikers. "Wel geldt de oproep om ons zoveel mogelijk te helpen het water vast te houden. Dus liever groene tuinen, dan beton. Want water dat direct in het riool verdwijnt, daar hebben we niks aan".

Van stijging naar daling

Ook bij waterschap WDODelta zien ze de grondwaterstanden snel dalen. Woordvoerder Herald van Gerner: "In november hebben een gemiddelde hoeveelheid neerslag gehad. Met name in de tweede helft van december en de eerste helft van januari hebben we veel neerslag gehad, waardoor de grondwaterstanden vrijwel overal stegen tot normale waarden. Maar sinds half januari viel er weinig neerslag, waardoor de grondwaterstanden ook weer snel zijn gedaald. Daardoor is de situatie nu relatief droog voor de tijd van het jaar."