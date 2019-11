Chaos compleet bij 't Ruige Veld: nieuw personeel vertrekt

Het personeel voelt zich onveilig en heeft het terrein verlaten. Daardoor blijven de cliënten alleen achter. De nieuwe medewerkers zijn weggegaan nadat ze zich bedreigd voelden door een cliënt.De gemeente Aa en Hunze is bekend met de situatie. "Wij zijn nu in overleg om de situatie op te lossen", aldus een woordvoerder. "Wat en hoe kunnen we nu nog niet zeggen."Politieagenten zijn op dit moment aanwezig bij de instelling. De politie zegt naar 't Ruige Veld te zijn gegaan na melding van een ruzie. Daarbij is niemand aangehouden.Een politiehelikopter, die toevallig boven Noord-Nederland vloog, besloot een kijkje te nemen. De politie zegt dat die niet ingezet is voor akkefietjes op het terrein.De politiemensen blijven op het terrein totdat de gemeente een oplossing heeft gevonden voor de bewoners.Bewoner Egbert Dijkman, een van de 24 cliënten, vertelt dat het voor hem compleet onduidelijk is wat er nu gaat gebeuren. "We weten niet of er eten geregeld is, of er medicijnen gebracht worden, dat is ons allemaal onbekend".Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van gemeente Aa en Hunze sloot gisteren de zorginstelling. De situatie was volgens hem onhoudbaar vanwege een gebrek aan personeel, ongeschoold personeel en de aanwezigheid van minderjarige kinderen. Bewoners mochten op de locatie blijven , de zorg werd overgenomen door personeel van andere zorginstellingen.