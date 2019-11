Stichting Terug naar Westerbork organiseert seminar over toekomst van herdenken

Tijdens het seminar komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals de vervolging van Joden, Sinti en Roma en de herdenkingscultuur in Duitsland. Daarnaast wordt er een brug geslagen naar het heden: hoe moeten we pseudowetenschap als 'goedkeuring' voor discriminatie zien en vallen er parallellen aan te wijzen tussen de omgang met vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de huidige tijd?Het seminar wordt georganiseerd door de Stichting Terug naar Westerbork. Deze stichting wil in 2020 een internationale bijdrage leveren aan de aandacht voor 75 jaar vrede en vrijheid in Nederland en Duitsland. Via onderwijs en sport probeert de stichting jongeren te bereiken, zodat zij de boodschap van vrede en vrijheid door kunnen geven aan toekomstige generaties.De dagvoorzitter is professor Ben Schoenmaker, directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Sprekers zijn Katja Happe, Peter Jorna, Anjes Wolfs-Driessen, Linda Polman en Sarah Grandke. Een aantal studenten verzorgt een interactief programmaonderdeel. Daarnaast kunnen deelnemers zelf een project pitchen, bijvoorbeeld een afstudeerscriptie.- Fietstocht langs de voormalige spoorlijn van Auschwitz naar Kamp Westerbork in Hooghalen door 95 wo- en hbo-studenten uit Nederland, Duitsland en Polen in april/mei 2020.- Fietstocht van Bergen-Belsen naar Westerbork door 2020 mbo-studenten uit Nederland, Duitsland en Polen mei 2020.- Seminar ‘Gedenken en Herdenken van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Verleden, heden en toekomst.’ op 28 november 2019 in de Nederlandse ambassade in Berlijn.- Seminar op 6 maart 2020 in de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda.Kijk op deze website voor meer informatie.