Ziekenhuispersoneel staakt op 16 maart, ook Drentse ziekenhuizen leggen werk neer

Op 16 maart leggen ziekenhuismedewerkers voor 24 uur het werk neer. 64 locaties van verschillende ziekenhuizen in heel Nederland doen mee, waaronder de vier Drentse ziekenhuizen: het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), Isala in Meppel en de Treant-ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen.

Er wordt op die dag gewerkt alsof het een zondag is, dat betekent dat alleen spoedeisende zorg doorgaat. Het WZA, waar 33 afdelingen meedoen aan de staking, is bijna in het geheel dicht. Er zijn gedurende die dag diverse activiteiten die verschillen per ziekenhuis, zoals toespraken van vakbondsbestuurders en ziekenhuismedewerkers.

Grote onrust

"We merken dat de boosheid onder medewerkers enorm is. Vooral het vertrouwen in de werkgever krijgt een grote deuk. De medewerkers voelen zich in de kou gezet", zegt Elise Merlijn, bestuurder bij vakbond FNV Zorg & Welzijn. "Het enige dat wordt gevraagd, is behoud van koopkracht en verlagen van de werkdruk."

Rob Koster van vakbond FBZ ziet ook grote onrust onder het ziekenhuispersoneel. "Het is de hoogste tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan de werkdruk."

Meer inspraak

De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 10 procent dit jaar plus 100 euro. Daarnaast is het volgens de bonden belangrijk dat de werknemers meer inspraak krijgen in hun eigen rooster.