Georgiërs krijgen cel voor inbraken in Buinen, Darp en Ruinerwold

Twee mannen van 33 en 34 jaar uit Georgië zijn veroordeeld tot negen maanden cel voor drie inbraken in vier dagen tijd. De mannen sloegen in november 2019 toe in Buinen, Darp en Ruinerwold.

De Georgiërs kwamen via een Duits onderzoek bij de politie in Nederland in beeld. Ze overnachtten in een chalet in het Duitse Lutter.

Auto op camerabeelden

De goederen van deze woninginbraken in Drenthe lagen in hun onderkomen. Bovendien waren er camerabeelden waarop de auto van de Georgiërs was te zien ten tijde van de inbraak. Voldoende aanknopingspunten dat deze mannen hiervoor verantwoordelijk zijn, vindt de rechter.