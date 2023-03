Drenten: geen geld van provincie voor nieuw stadion FC Emmen

De provincie moet FC Emmen ondersteunen bij het bouwen van een nieuw stadion, dat vinden meerdere Drentse politieke partijen. Maar de inwoners van Drenthe zitten daar niet om te springen.

Zeven op de tien Drenten vindt dat de provincie geen geld opzij moet leggen voor de bouw van een nieuw stadion. 15 procent is voorstander. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het Kieskompas, dat door bijna 15.000 Drenten is ingevuld.

VVD, BoerBurgerBeweging, CDA, Forum voor Democratie, PvdA, PVV en Sterk Lokaal Drenthe zijn voorstander van financiële steun voor de bouw van het stadion. Maar de aanhang van deze partijen is het in meerderheid daar niet mee eens.

Van de mensen die hebben aangegeven op een van bovenstaande partijen te gaan stemmen bij de Provinciale Statenverkiezing, vindt twee derde dat er geen provinciaal geld naar een nieuw te bouwen stadion voor FC Emmen moet.

De Oude Meerdijk, het stadion waar FC Emmen nu voetbalt, is verouderd en toe aan vervanging. De gemeente Emmen laat onderzoek doen naar wat er mogelijk is. Er wordt gekeken of een nieuw stadion Emmen in combinatie met een sport- en beweegcampus haalbaar is.

Ook onder jongeren is er weinig enthousiasme voor het plan. Nog geen twee op de tien jongeren van 18 tot en met 34 jaar wil meebetalen aan het stadion van FC Emmen.

Hoogstens een kwart steun

Dat ongeveer twee derde van de mogelijke stemmers van de partijen tegen is, betekent niet dat de rest voor is. Er zijn ook nog veel kiezers die er geen mening over hebben. Bij kiezers die zeggen ChristenUnie en GroenLinks te stemmen is er het minste steun. Van die partijen is nog geen een op de tien kiezers voorstander.

In dat opzicht is er de meeste steun vanaf de mensen die CDA, Forum voor Democratie, Sterk Lokaal Drenthe of de VVD zeggen te gaan stemmen. Van deze vier partijen vindt een kwart van de stemmers dat de provincie mag meebetalen. Zij zijn het dus eens met het standpunt van hun partij.