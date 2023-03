'Snelheid verlagen op 80-kilometerweg is niet realistisch'

Van alle dodelijke verkeersongelukken vindt 41 procent plaats op provinciale wegen. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Reden voor Veilig Verkeer Nederland (VVN) om de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom omlaag te brengen. In plaats van tachtig kilometer per uur zou je dan nog maximaal zestig kilometer per uur mogen rijden.

Verschillende instanties reageren net als Wildervanck kritisch op het plan. Het zou zelfs voor meer ongelukken kunnen zorgen. "Een deel zal zich aan de snelheid van zestig houden, maar een deel ook niet. En dan gaan mensen elkaar inhalen, nou dat is levensgevaarlijk op zo'n weg. Ook kunnen automobilisten achter op elkaar knallen als je even niet oplet en iemand voor jou rijdt een stuk langzamer. Dus nee, dat gaat het aantal slachtoffers niet omlaag brengen."

Zachter rijden werkt in theorie wel, maar dan moet je de weg daarop aanpassen. "En dat kan niet op korte termijn", aldus Wildervanck. "Je zou wat kunnen doen met flitspalen op een gevaarlijke plek, maar dat helpt ook niet echt. Mensen laten dan wel het gas los maar zodra ze voorbij de flitspaal zijn trappen ze het gas weer in om de verloren tijd in te halen. Dus op de lange termijn kun je wegen aanpassen zodat je er niet harder kunt dan zestig kilometer per uur. Maar op de korte termijn is het alleen maar lapwerk."