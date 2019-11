Ondernemen in Drenthe: Stalvloer uit Emmen helpt bij verlaging ammoniakuitstoot stallen

Bij Zeraflex in Emmen zijn ze nog druk met een nieuwe stalvloer. Nu er zo'n discussie is over de uitstoot van ammoniak in de landbouw, staat de telefoon roodgloeiend.

Het bedrijf ontwikkelt een vloer die het vaste deel van de mest scheidt van het natte deel. Oftewel: poep en pies van veen worden afzonderlijk opgevangen. Daardoor ontstaat minder methaangas en ook ammoniak.De stalvloer bestaat uit een soort tegels waardoor de urine wegloopt. De vaste mest wordt met een schuiver naar de kant gebracht. Daar wordt de mest gemengd met stro.Erik Beekhuiszen, jarenlang zelf melkveehouder, is een van de mensen achter Zeraflex. "Deze methode scheelt een hele hoop uitstoot. Bovendien is de mest beter voor de grond en zorgt voor meer bodemleven. Dat is er bijna niet meer. Het is eigenlijk wel heel slecht gesteld met de grond."Vijf jaar lang zijn ze inmiddels met de vloer bezig. Ook de Wageningen Universiteit heeft belangstelling.Met zo'n 125 personeelsleden bouwt Repak uit Emmen verpakkingsmachines. Volgend jaar bestaat het bedrijf 35 jaar. De meeste klanten zitten wel in het buitenland, zegt algemeen directeur Hans Fehrmann.Fehrmann: "Veel van de vleesverpakkingen in supermarkten zijn afkomstig uit machines die wij in Emmen maken. Machines die we zelf ontwerpen, maken en in elkaar zetten. Het zijn machines van vier tot ruim twintig meter."Tegenwoordig wordt vooral recyclebaar plastic gebruikt als verpakkingsmateriaal. Ook karton wordt gebruikt, maar dat kan niet bij alle producten. "Vlees ziet er heel raar uit als het lang op karton ligt. Klanten kopen het dan niet meer. Je moet dus altijd een plastic laagje over karton doen."Manuel Döpp van MDO Safety heeft de stap gezet. Hij is ondernemer geworden en geeft cursussen BHV. Bovendien doet hij ook zogeheten RI&E-keuringen. Oftewel: risico-inventarisaties. "Er zijn nogal wat bedrijven die dit niet hebben. Dat zou wel moeten."Sinds de start van zijn bedrijf loopt het gestaag door. "Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ik vind het leuk om kennis over te brengen. En ik vind het overbrengen van veiligheid ook belangrijk."