Kunstenaars sturen met LOFAR een bericht de ruimte in

Grote witte taperollen van vinyl worden in stukken geknipt en geplakt op de zwarte dozen van de telescoop. Het doel: een boodschap de ruimte in sturen.

"Dit doet me denken aan het boekenkaften", lacht Jessica Dempsey, de directrice van ASTRON, als ze de werkzaamheden bij de telescoop ziet. Aan het kaften van boeken had ze altijd een hekel, maar van dit kunstwerk gaat haar hart sneller kloppen.

"Ik ben erg enthousiast over het project", vertelt Dempsey. "Want er zijn maar weinig gelegenheden waar wetenschap en kunst samenkomen, terwijl wetenschap voor mij een kunst is. Kunst is een vorm om wetenschap uit te leggen en dat het ook nog eens middenin de natuur gehouden wordt, is super."

LOFAR is volgens Dempsey een perfecte plek om een boodschap de ruimte in te slingeren. "Dat is het eerste waar ik aan dacht toen ik over het project hoorde: de zwarte dozen zijn net een canvas. Wat als we die als ondergrond gebruiken?"

Hoe gaat dat er van boven uit zien?

De Nieuw-Zeelandse kunstenares Ilke Gers werd voor het project gevraagd. Gers maakte vaker kunstwerken op grote schaal. Toch is dit werk nog een experiment. "We zijn echt nog aan het kijken wat we met het materiaal kunnen doen. De tape is vrij stug, het kan niet buigen. Je kunt het zo organiseren als je wilt, maar hoe gaat dat ervan boven uitzien? Ik zie er zelf ook naar uit om te zien wat het wordt."

Gers kiest voor de tape, omdat het in tegenstelling tot verf niet weglekt in de natuur. "We willen geen sporen achterlaten."

Het resultaat zal deze zomer te zien zijn. Alhoewel, het kunstwerk blijft op kniehoogte en de boodschap zit in de lucht. "Dus, van Into Nature zal je hier niet veel zien. Maar met speciale toegang tot Google Maps kun je vanuit een andere hoek toch het werk zien", vertelt Gers.