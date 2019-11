'Reizende bandieten' stalen sieraden uit huis in Anloo

De officier van justitie vindt bewezen dat de mannen naar Nederland kwamen met maar één doel: inbreken. De verdachten bekenden tijdens de zitting één inbraak. De jongste verdachte heeft volgens de aanklager twee inbraken en twee pogingen op zijn kerfstok. Hij hoorde de hoogste straf tegen zich eisen.De mannen zouden op inbrekerspad zijn geweest in een gehuurde auto met Servisch kenteken. Getuigen zeggen die auto te hebben gezien bij verschillende huizen. Zo ook bij het huis in Anloo.Ook straalde de telefoon van de jongste verdachte ten tijde van de inbraak een telefoonmast aan, niet ver van de woning in Anloo.Het duo stal onder sieraden. Toen de twee werden aangehouden, hadden ze de buit nog op zak. Bij de inbraak en de pogingen daartoe werd gebruikgemaakt van gereedschap van de woningeigenaren. Die zagen bij thuiskomst dat hun huis volledig overhoop was gehaald.Naast de schade aan kozijnen en deuren, spreken de slachtoffers van onherstelbare emotionele waarde van de diefstal van sieraden. Die waren in twee gevallen uit erfenissen verkregen. Tijdens de inbraak in Musselkanaal werd ook de spaarpot van een kind geleegd.Twee slachtoffers vroegen een schadevergoeding van ruim 3.100 euro. "Maar mijn vordering trek ik meteen in als ik deze mannen nu keihard in hun kruis mag trappen", zei een geëmotioneerd slachtoffer in de zittingszaal.Volgens de officier van justitie zijn de mannen het prototype van 'mobiel banditisme'. "Ze hebben geen vaste woon- of verblijfplaats, ze stelen en roven en gaan dan snel weer weg", aldus de officier. De mannen riskeren daarom een hogere straf.De straf van de oudste verdachte moet volgens de officier lager zijn, omdat zijn rol tot één inbraak en één poging daartoe beperkt bleef.Toen de verdachten in juli in Nederland aankwamen, doken ze met amper geld op zak een coffeeshop in. Toen ze blut waren, zouden ze op dievenpad zijn gegaan. Vermoed wordt dat de mannen kunnen worden gelinkt aan een Europese clan, die zich voornamelijk bezighoudt met inbraken.