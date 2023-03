Plan voor openluchttheater in Beilen: 'Al jaren een gemis'

Vrijwilligers die zelf een openluchttheater bouwen. Als het aan de vereniging Onder Dak ligt, gaat dat gebeuren in Beilen.

Het plan is om het theater bij Dierenweide Stroomdal te laten verrijzen. "Op dit moment is er geen openluchttheater in Beilen en dat wordt al jaren gemist", zegt Peter Vereijken, voorzitter van vereniging Onder Dak. "Er is behoefte aan een plek voor kleinschalige evenementen, waar veel verschillende partijen gebruik van kunnen maken. Denk aan koren en scholen. Er kunnen kleine concerten worden gegeven en een filmhuis kan er bij goed weer films vertonen."

Enthousiaste gesprekken

Volgens Vereijken kreeg het plan voor een kleinschalig theater, met 150 vaste zitplaatsen en gereserveerde ruimte voor rolstoelen en rollators, drie maanden geleden serieus vorm. "Daarna is er contact geweest met de wethouder, die enthousiast reageerde. We hebben gesprekken gevoerd en vervolgafspraken gemaakt, dus dat ziet er positief uit. We willen graag weer cultuur brengen in het centrum van Beilen."

Volgende week staat er een eerste commissievergadering op het programma over de inrichting van het Stroomdalgebied. "Daar zullen we ook gaan spreken", zegt Vereijken. "Dan kunnen we het onderwerp wat breder trekken. Want er zijn meer plannen voor de omgeving rond de dierenweide. Om al die initiatieven bij elkaar te brengen, hebben we dan ook de vereniging Onder Dak in het leven geroepen."

Profiteren van sloop school

Voor de bouw van het theater staan de vrijwilligers van Dierenweide Stroomdal al in de startblokken, zegt Vereijken. "Zo past het ook prima binnen het budget. We zullen wel subsidie nodig hebben, maar de kosten blijven binnen de perken." Bovendien wil de vereniging materialen gaan gebruiken die beschikbaar komen bij de sloop van de nabijgelegen G.A. de Ridderschool. "Denk dan vooral aan tegels en grond."