Waterschapslasten in Noorderzijlvest meest gestegen, ook schulden blijven oplopen

Woningeigenaren en huurders in het waterschap Noorderzijlvest betalen de hoogste waterschapsbelasting van de vier waterschappen in Drenthe. In Hunze en Aa's zijn de belastingen het laagst, blijkt uit onderzoek van bureau Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek keek naar de prijsstijgingen tussen 2019 en 2023. In deze periode zijn de waterschapslasten in Noorderzijlvest met 25 procent gestegen. In Hunze en Aa's beperkte deze stijging zich tot tussen de 3 en 6 procent.

Huurders betalen in het waterschap Vechtstromen de minste lasten, 277 euro. In Hunze en Aa's zijn de lasten 304 euro, binnen de Drents Overijsselse Delta betaalt een huurder 316 euro en Noorderzijlvest is het duurst met 337 euro. Voor woningeigenaren is Hunze en Aa's het 'goedkoopst', hier zijn de lasten 390 euro. Ook voor koophuizen is Noorderzijlvest het duurst met 566 euro.

Schuld van 250 miljoen

Van de vier Drentse waterschappen heeft Noorderzijlvest ook de hoogste schuld. Deze bedraagt inmiddels 250 miljoen euro en naar verwachting zal dit binnen twee jaar richting de 300 miljoen gaan. Bernd de Nijs, fractievoorzitter van waterschapspartij Betaalbaar Water, vindt het schokkend om te zien dat het kleine waterschap Noorderzijlvest nier meer doet om de kosten omlaag te brengen.