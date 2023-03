Derde stakingsdag deze week; geen treinen tussen Emmen en Zwolle

Vakbonden en werkgevers in het streekvervoer worden het niet eens over een nieuwe cao. De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van bijna zeventien procent over een jaar en een loonsverhoging van veertien procent verdeeld over achttien maanden. De komende periode zijn er nog meer acties in het streekvervoer. In totaal zijn er vijftien dagen aan stakingen aangekondigd in zes weken tijd.