'Er was gewoon voldoende en gekwalificeerd personeel'

Chaos compleet bij 't Ruige Veld: nieuw personeel vertrekt

Bewoners 't Ruige Veld hoeven niet te verhuizen

Bewoners 't Ruige Veld hekelen gemeente: 'Dit is onze enige veilige plek'

Zorginstelling 't Ruige Veld in Rolde per direct gesloten

De gemeente Aa en Hunze greep gisteren in bij 't Ruige Veld omdat er 'ernstige zorgen zijn over de kwaliteit van de geleverde zorg'. In een kort geding, afgelopen nacht, bepaalde de rechter uiteindelijk dat de bewoners voorlopig niet hoeven te verhuizen, maar dat het personeel van de zorginstelling wel vervangen moet worden.Schlichting heeft geen contact meer met de bewoners. "We hadden gewoon gekwalificeerd personeel, met een SKJ-registratie (Kwaliteitsregister Jeugd, red.). Daarnaast hadden we wat mensen in opleiding. Ze zaten in totaal met tien mensen op 24 bewoners, dat is genoeg", vindt hij.De zorg bij Stichting Altijd Zorg is goed, stelt Schlichting. "We begrijpen echt wel dat er gekeken moet worden hoe wij dit aanpakken. We staan er open en transparant in. Het is jammer dat je na zeven maanden allerlei nieuwe bewoners erbij krijgt en dat je tegen hen moet zeggen dat ze het pand maar moeten verlaten. Alsof je je moeder bij je kind weghaalt."Volgens Schlichting is het niet waar dat cliënten een gevaar voor de omgeving vormden. "Ze zijn juist behulpzaam", reageert hij. "Deze mensen zouden eerder opstaan voor een ouder persoon in de bus. Wellicht toonde iemand hier wat apart gedrag en zat diegene in z'n eigen wereld, maar in de buitenwereld gebeurt ook weleens iets aparts. De laatste drie maanden is deze persoon niet in overtreding geweest."Schlichting zegt graag samen te werken met de gemeente Aa en Hunze. "Dat is ook wat we tegen alle instanties in de omgeving zeggen. Zijn er dingen die veranderd moeten worden, dan zijn we de eerste die aan de slag gaat. We zijn niet perfect. Als er wat is, dan staan daar voor open."Bij zorginstelling 't Ruige Veld wonen cliënten met verschillende achtergronden. "Het gaat bijvoorbeeld om mensen met autisme en mensen die verwaarloosd zijn of een posttraumatische stressstoornis hebben. Het zijn mensen die in de normale samenleving niet echt goed gelukt zijn", vertelt Schlichting. "Deze mensen leven samen met elkaar en helpen elkaar als het nodig is. Dit is iets wat normaal gesproken niet in de zorg voorkomt. Het is een fijne groep mensen. Zij zijn geen last, maar een meerwaarde voor de maatschappij."