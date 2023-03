Drenten zien liever verbreding N34 dan verlaging maximumsnelheid

Veilig Verkeer Nederland pleit ervoor om de snelheid op N-wegen van 80 naar 60 kilometer per uur te verlagen. Op de N34 mag nog 100 gereden worden. De snelheid daar verlagen naar 80 kilometer per uur, zien veel Drentse kiezers niet zitten. Verbreding van de weg krijgt meer bijval.

Uit een voorlopige conclusie van het Kieskompas blijkt dat iets meer dan een kwart vindt dat de snelheid op de N34 verlaagt moet worden naar 80 kilometer per uur. Ruim 60 procent vindt van niet.

Kieskompas

In aanloop naar de verkiezingen heeft Kieskompas samen met RTV Drenthe een stemhulp gelanceerd. Deze is inmiddels bijna 15.000 keer ingevuld. Kieskompas heeft daar een correctie over uitgevoerd naar opleidingsniveau, leeftijdsgroep, geslacht en politieke voorkeur.

In het Kieskompas zijn dertig stellingen opgenomen, waarvan er twee over de N34 gaan. Behalve over de verlaging van de snelheid, wordt ook gevraagd naar de mening over verbreding van de weg, ook wel bekend als Hunebed Highway. Hij loopt vanuit Coevorden via Emmen en Gieten naar knooppunt De Punt.

De meningen zijn verdeeld over het verbreden van de N34, ook als dat ten koste gaat van de natuur. Zo'n 44 procent is voor verbreding, bijna 40 procent is tegen.

Onder jongeren - tussen de 18 en 34 jaar - is vooral geen animo om de snelheid op de weg te verlagen. Driekwart van deze groep heeft liever dat snelheid op 100 kilometer per uur blijft. Onder 65+'ers is juist bijna de helft voorstander om de snelheid te verlagen.

SP'ers denken anders dan partij

Drie partijen hebben bij het Kieskompas ingevuld dat ze het er 'helemaal mee eens' zijn om de snelheid van 80 naar 60 kilometer te verlagen. Dat zijn SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren. D66, 50PLUS en Volt staan er neutraal in, de andere partijen zijn tegen het plan.

"De maximumsnelheid op de N34 gaat naar 80 kilometer per uur", schrijft de SP in haar verkiezingsprogramma. "De noodzaak voor verdubbelen vanuit het argument van veiligheid vervalt: de N34 wordt niet verdubbeld."

Van de mensen die bij het Kieskompas aan hebben gegeven op de SP te stemmen, is echter een meerderheid het niet eens met het standpunt van de partij. Iets meer dan de helft van de kiezers die zegt op SP te stemmen wil geen verlaging van de snelheid.

Natuur of snelheid

De verdeeldheid over de verbreding van de weg is ook terug te zien in de standpunten van de partijen. Zeven partijen zijn tegen de verdubbeling, acht voor. "De plannen voor gedeeltelijke verdubbeling wijzen wij af vanwege de nadelige effecten op natuur en landschap, in het bijzonder de nabijgelegen natuurgebieden en het Geopark Hondsrug", aldus GroenLinks. "Groningen en Emmen dienen op een veilige en snelle manier met elkaar verbonden te worden", vindt de PVV. De partij is juist voor verdubbeling van de weg.