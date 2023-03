Hooghalen zet de schouders eronder en geeft d'Aole School nieuwe toekomst

Van een gasgestookt, ongeïsoleerd en warmteverliezend voormalig schoolgebouw naar een duurzaam pand met warmtepomp en zonnepanelen. Inwoners van Hooghalen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om d'Aole School in het dorp toekomstbestendig te maken.

In het gebouw is onder meer jeugdsoos All Skin gevestigd, maar het wordt ook gebruikt door Repro Hooghalen, de Historische Vereniging Hooghalen, Kinderwerk, de Boerhoorn en Welzijn Hooghalen.

De school werd in 1911 gebouwd en voldeed aan de eisen van die tijd. Harry Buiter van Dorpsbelangen Hooghalen: "Dat betekent enkelsteens muren, geen spouw, geen isolatie en vooral enkel glas. De energieprijs liep uit de klauwen, de stichting achter d'Aole School was bijna failliet. Energie werd zo'n grote kostenpost, dat kon zo niet langer."

Plannen steeds verder uitgebreid

In 2017 kwamen de eerste plannen voor verduurzaming op tafel. "Dat eerste plan bestond uit het vervangen van de cv-installatie", vertelt Buiter. "Maar er moest natuurlijk veel meer gebeuren. Dus gingen we ook aan de slag met het isoleren van het gebouw, beter glas er in zetten. Toen kwamen we ook op de warmtepompen, die moesten er in. En nu is ook de allerlaatste fase klaar: zonnepanelen op het dak."

Fondsen en vrijwilligers

Om dit alles te kunnen betalen, zijn allerlei fondsen aangeschreven. Vanuit elf fondsen kwam geld vrij. En bij de werkzaamheden werden de kosten gedrukt door de inzet van vrijwilligers. Daar is Harry Buiter trots op: "Zonder alle mensen had dit niet gekund. Dan had je alles moeten laten doen, zoveel geld was er ook weer niet. Het complete plan komt vanuit het dorp, heel veel mensen hebben er aan meegewerkt. Er zitten heel wat vrijwilligersuren in dit project."