Deel 1: De geschiedenis van het Drents Parlement, hoe zit dat eigenlijk?

Met die vraag ging de Zoek Het Uit! -redactie aan de slag. In een driedelige serie duiken we in de geschiedenis van de Provinciale Staten. Vandaag deel 1.

In het landrecht staat onder andere vastgelegd dat Drenten recht hebben om altijd een eigen vertegenwoordiging te kiezen. Om te mogen stemmen dus. Dit was op kerspelniveau, vergelijkbaar met een gemeente. En op dingspelniveau, dat waren zes verschillende streken in Drenthe.

De onofficiële hoofdstad van Drenthe was destijds Rolde. Rolde vormde ook één van de zes dingspelen van Landschap Drenthe. De dingspelen hadden bestuurlijk gezien geen hoofdverantwoordelijke, Landschap Drenthe werd bestuurd door de drost uit Utrecht. De drost stuurde de adel voornamelijk aan, ook al was er niet veel adel in Drenthe.

In die tijd veranderde op bestuurlijk gebied weinig en was er vrij veel heibel in Drenthe. Daarom nemen we een sprong in de tijd. Een volgend markeringspunt in de geschiedenis is 1748. Nederland is in oorlog met Frankrijk en dat kost geld. Drenthe moest daarom een Liberale Gifte betalen. Dat bestond uit vier delen. De adel betaalde een vast gedeelte van hun inkomsten en de minderbedeelden betaalden naar eigen inzicht.