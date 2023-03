Meer dan 500 deelnemers strijden op Paasvolleybaltoernooi Assen

Het duurt nog weken voor het Pasen is, maar toch wordt in Assen deze week gevolleybald tijdens het Paasvolleybaltoernooi. Bijna zestig teams van christelijke scholen en studentenverenigingen uit heel Nederland doen mee.

De ballen vliegen alle kanten op in sporthal Olympus van het Dr. Nassaucollege in Assen. Vier dagen lang strijden de meer dan vijfhonderd spelers hier om de winst van het 54e Paasvolleybaltoernooi. "We hebben meer aanmeldingen dan ooit. En de teams komen overal vandaan, van aan 't Wad tot aan Limburg", vertelt bestuurslid van het toernooi Arjan Elsinga.

Pasen?

Waarom Paasvolleybal terwijl het nog weken duurt voor het Pasen is? "Ja, dat moet ik vaak uitleggen. Het toernooi is oorspronkelijk in de paasvakantie begonnen. Maar die bestaat niet meer, en dus zijn we naar voorjaarsvakantie gegaan. Maar de naam met Pasen is altijd blijven bestaan, omdat het een begrip is", legt Elsinga uit.

Het toernooi draait voornamelijk om sport, maar heeft zeker ook een sociaal aspect. "Het draait om elkaar ontmoeten. We vinden het mooi dat we als christenen onder elkaar het toernooi kunnen beleven." Traditiegetrouw vindt er een gezamenlijke opening plaats in de Kandelaarkerk.

Gastgezinnen vinden

De spelers van 13 tot en met 25 jaar verblijven deze week bij gastgezinnen. En waar het bekende Kerstvolleybaltoernooi in Assen uiteindelijk ter ziele ging vanwege een gebrek aan vrijwilligers, lijkt dat voor de organisatie van dit sportevenement geen probleem.

"We hebben 150 gastgezinnen. Ook dit jaar is het probleemloos geweest om die te vinden", zegt Elsinga blij. "Dat is ook waar dit toernooi op drijft: je wilt iedereen een veilig thuis bieden en nog een beetje fatsoenlijke rust geven."

Toch is de fatsoenlijke rust niet helemaal gelukt. Want hoewel het moeilijk voor te stellen is, werd er in deze hal gisteravond nog een groot feest gehouden. Of dat feestje van invloed is op de resultaten? "We staan er niet zo heel goed voor, maar het is wel heel erg gezellig. We hebben tot nu toe alles verloren, en dat zal ook wel zo blijven", zegt een van de toeschouwers. "Wij zijn elke keer redelijk vroeg naar bed gegaan, dus daar ligt het niet aan", lacht een ander.

Na vandaag zit de poulefase erop. Morgen wordt het pas echt spannend: dan zal tijdens de finales blijken wie er met de winst naar huis gaat.