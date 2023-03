De Cirkel en Wereldwinkel zijn elkaars redder in nood en gaan samen verder in Roden

De cirkel is rond voor tweedehandswinkel De Cirkel in Roden. Met een feestelijke heropening vandaag op een nieuwe locatie komt er een einde aan de zoektocht naar een nieuw onderkomen. De Cirkel heeft een plek gevonden bij de Wereldwinkel in Roden.

Afgelopen najaar moesten de mensen achter de tweedehandswinkel vertrekken uit de bibliotheek in het dorp. Door uitbreidingsplannen van de bieb was er geen plek meer voor de De Cirkel. Daarna begon de zoektocht naar een nieuwe stek.

Die werd gevonden bij de Wereldwinkel in Roden. Beide partijen vonden elkaar en bleken elkaars redder in nood. Want de Wereldwinkel zocht naar mogelijkheden om het hoofd boven water te houden. Paula Bakker van de Wereldwinkel: "Onze winkel was heel erg groot en we hadden niet veel klandizie. Met zo'n groot pand dachten we aan het verhuren voor een deel. En dat heeft uiteindelijk tot de komst van De Cirkel geleid."