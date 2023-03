Stalhouder Schuiling uit Tynaarlo baalt: paarden mogen het bos niet meer in

'Verboden toegang voor paarden'. Dat is sinds kort de boodschap die langs de wandelpaden in de Zeegser Duinen staat, vlak achter de paardenhouderij van Arjen Schuiling uit Tynaarlo. Hij baalt enorm, want veel van zijn klanten maken met hun paarden graag gebruik van die routes.

Van akkerbouwer naar paardenhouder. Dat leek Schuiling een verstandige stap, gezien de stikstofcrisis en de bijbehorende maatregelen. Een meer toekomstbestendig bedrijf, maar een toegangsverbod voor paarden op de paden achter de stal brengt dat nu in gevaar. "De overheid wil eigenlijk dat boeren voor alternatieven kiezen. Ik heb daarvoor gekozen en zo'n bord zit dat nu in de weg", baalt Schuiling.

Zestig paarden

Hij heeft ongeveer zestig paarden rondlopen van eigenaren die hun dier bij hem stallen. Daar worden ze verzorgd, getraind en de eigenaren van de paarden maken regelmatig een ritje door het natuurgebied vlak achter het bedrijf. "Ik denk dat zo'n 80 procent van mijn klanten hun paarden hier stallen, omdat het op zo'n mooie locatie zit waar je de natuur in kan rijden", zegt Schuiling. "Achteraf gezien heb ik een goede keuze gemaakt."

"Hierachter zijn de Staatsbossen en de Zeegser Duinen, met brede zandpaden. Het gebied leent zich er goed voor om plezier te hebben; op een paard, op een fiets of wandelend", vindt Schuiling. "Nu wordt er dus besloten dat het niet meer geschikt is voor paarden. Ik kijk er niet raar van op als er straks ook geen honden meer mogen komen, of dat er überhaupt mensen hier mogen rondlopen. Dat moeten we niet willen."

'Dit lijkt me niet de bedoeling'

Twee weken geleden ontdekten klanten van Schuiling het verkeersbord. Hij kon het zelf niet geloven. "We rijden hier al tientallen jaren langs met de paarden. Dit lijkt me niet de bedoeling. Ik heb meteen contact gezocht met de gemeente Tynaarlo en Staatsbosbeheer en het kwam erop neer dat ze me niet hielpen. Toen heb ik mijn advocaat een brief laten sturen om te sommeren dat de borden weggehaald worden", aldus de boze paardenhouder.

"De ambtenaar van de gemeente stelde een alternatieve ruiterroute voor, die richting de Hunebedstraat loopt", vertelt Schuiling. "Die weg zal weliswaar toegankelijk zijn voor paarden, maar is veel te gevaarlijk doordat auto's daar hard en dicht langs ons rijden. Dat is totaal niet veilig. Daarnaast moeten ruiters daar twee keer afstappen om een hek open te doen."