Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Luisteren naar muziek, eetbare wilde planten verzamelen of een kijkje nemen in het normaal niet toegankelijke gebied van LOFAR. Dit weekend is er voor jong en oud van alles te doen in Drenthe.

Nog geen plannen gemaakt, maar wel toe aan een uitje? RTV Drenthe zette een aantal suggesties voor dit weekend op een rij.

Rundezangers

Shantykoor de Rundezangers houdt zaterdag hun jaarlijks concert in Emmer-Compascuum.

Het koor onder leiding van dirigent Jan Platje heeft speciaal voor deze avond nieuwe liedjes ingestudeerd. Op het programma staan Nederlandse, Duitse, Engelstalige en natuurlijk ook Drentse liedjes.

Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.00 uur. Een kaartje kost 7, euro.

Locatie: De Deele, Spoel 151, Emmer-Compascuum.

Eetbare wilde plantenwandeling

Op zaterdag geeft wildplukgids Leah Groeneweg een eetbare-wilde-plantenwandeling langs een deel van het nieuwe voedselpad in Borger. Samen zoek je de eetbare wilde planten die hier groeien. Je leert welke planten eetbaar zijn, waar je op moet letten bij het plukken en hoe je ze kunt gebruiken. Paardenbloem, brandnetel, hondsdraf en weegbree blijken gezonde ingrediënten voor een heerlijke maaltijd. De berm, het veld en je achtertuin zullen nooit meer hetzelfde zijn.

Na de wandeling is er tijd voor een kopje zelf geplukte wilde kruidenthee en een gebakje bij het Hunebedcentrum.

Kosten: 20,- p.p. Aanmelden is noodzakelijk

BoekenFEST '23

In De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen is zaterdagavond het voorproefje op de Boekenweek: BoekenFEST '23.

Columnist, schrijver, theatermaker én muzikant Nico Dijkshoorn opent het BoekenFEST'23 samen met zijn band The Hank Five. Tijdens zijn optreden gaat Dijkshoorn in op zijn boek 'Bijna op de radio'. Schrijfster Judith Koelemeijer neemt je tijdens haar optreden mee in het verhaal van de Nederlands-Joodse Etty Hillesum waar ze een biografie over schreef. Tot slot geeft singer-songwriter én schrijver Tim Knol je een inkijkje in het leven van een muzikant en vertelt hij over zijn boek 'Lichtjaren beter'.

Naast de optredens van de schrijvers zijn er allerlei activiteiten in het sfeervolle Theatercafé. De avond wordt afgesloten met een optreden van The Hank Five.

Zaterdagavond 19.30 uur. Kaarten zijn te bestellen via de website van De Nieuwe Kolk.

Brassbandconcert Leger Des Heils

De brassband van het Leger Des Heils geeft zaterdag en zondag een concert in Emmen en Hoogeveen. De band bestaat uit muzikanten van korpsen van het Leger des Heils uit de regio Noord-Nederland, aangevuld met een aantal sympathisanten. Er worden een aantal typische Leger des Heils-composities gespeeld, maar ook een aantal stukken die speciaal zijn geschreven voor dit concert. Onder andere de muziekstukken 'From Ancient Times' en 'A Selection of Negro Spirituals', geschreven door Henry J. Huisjes.

4 maart: Gebouw van de Baptistengemeente De Bron, Hesselterbrink 2 Emmen, aanvang 19.30 uur.

5 maart: De Schutse in Hoogeveen, aanvang 14.30 uur.

Wandeling LOFAR-gebied

Zondagmiddag kun je een kijkje nemen in het LOFAR-gebied. Deskundige gidsen staan klaar om je uitleg te geven over de natuur en techniek die hier op bijzondere wijze samengaan. Ze vertellen over de werking van de grootste radiotelescoop ter wereld én over de meest bijzondere flora en fauna die hier te vinden is. Een unieke kans want op andere dagen is het gebied niet voor publiek toegankelijk. Deze middag is geschikt voor volwassene.