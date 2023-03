Drentse gemeenten gaan nog lang niet handhaven op ontbreken label C bij kantoorgebouwen

Geen beeld

Veel Drentse gemeenten hebben nog niet eens geïnventariseerd of kantoorgebouwen wel aan de norm voldoen. En dat terwijl de handhaving, oftewel de controle, bij de gemeenten ligt. Zonder dat bekend is om welke panden het gaat, is handhaving überhaupt niet mogelijk.

Meppel, Assen en Westerveld weten wel hoe het ervoor staat en Emmen en Borger-Odoorn ongeveer. Midden-Drenthe, Aa en Hunze, De Wolden/Hoogeveen, Coevorden en Noordenveld hebben geen idee hoeveel kantoorpanden niet aan de norm voldoen. De gemeente Tynaarlo heeft ondanks herhaaldelijk vragen, geen antwoorden aangeleverd.

Meppel goed op weg

In Meppel had 65 procent van de kantoorgebouwen (120 kantoren) op 1 januari label C of hoger. 26 procent had nog geen label (49 kantoren) en 16 procent had label D of lager. De praktijk heeft uitgewezen dat ongeveer de helft van de kantoorgebouwen zonder label wel aan de norm voldoet; de eigenaren moeten dat label alleen nog aanvragen. Het daadwerkelijke percentage kantoorgebouwen dat label C heeft, ligt dus zeer waarschijnlijk hoger dan 65 procent.

In Assen voldeed 47 procent van de kantoorgebouwen (254 kantoren) aan de norm. 8 procent had label D of slechter en de rest (246 kantoren, 45 procent) had nog geen label. Ook hier geldt dat mogelijk de helft van de kantoren zonder label wel aan de eisen voldoet.

GroenLinks in Assen stelde in januari al vragen aan het college van burgemeester en wethouders over hoe het zit met de energielabels van kantoorgebouwen. Raadslid Paul van der Kolk gaf aan geschrokken te zijn van de antwoorden zoals beschreven. "De gemeente heeft in april vorig jaar alle kantoren aangeschreven om de gebruikers te wijzen op deze verplichting. Waarom nu maar de helft aan de eisen voldoet, vragen wij ons daarom ten zeerste af", zei Van der Kolk eind januari tegen het Dagblad van het Noorden. Maar Assen is dus juist koploper in Drenthe wat betreft het achter de broek aan zitten van eigenaren van kantoren.