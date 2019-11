Droge humor van Drentse bakker in boekvorm: Ik laat mijn fantasie de vrije loop

"Ik doe het samen met mijn goede vriend Martin Schonewille. Ik maak zelf de foto's en hij doet gewoon met mij mee. We maken er met z'n tweeën wat leuks van", legt Bosman zijn hobby uit. "Martin weet eigenlijk van niets. Hij gaat naast me staan en dan vertel ik hoe hij moet kijken. Daarmee ga ik aan de slag. Ik laat mijn fantasie dan de vrije loop gaan."Bosman heeft inmiddels al zo'n honderd foto's met zijn droge teksten gepost. "Ik hou zelf heel erg van deze humor. En de reacties zijn ook hartstikke leuk. Ik ben vorig jaar in oktober begonnen. Elke week plaats ik er in principe drie." Door zijn werk als bakker heeft Bosman geen zeeën van tijd voor zijn hobby. "Ik doe het vooral 's avonds en in het weekend."Zijn strips vallen ook bij bekende namen in de smaak. "De dochter van Martin had laatst een prijsvraag gewonnen en wij waren ook mee. Ik vroeg of Enzo of ik met hem op de foto mocht en hij riep toen: Oh, het bakkertje uit Noordscheschut! Hij volgt mij dus ook."Op woensdag 13 november is de presentatie van het boek in de bakkerij van Dick, De Soete Suickerbol in Noordscheschut. Vanaf dan is het boek daar ook te koop.