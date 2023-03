Dorpshuis Gasselte heeft upgrade nodig: 'Het is niet meer van deze tijd'

Nieuwe toiletten, meer opslagruimte, een betere vergaderzaal, een grotere entree: het wensenlijstje van het bestuur van het dorpshuis is lang. Maar al die aanpassingen zijn nu eenmaal nodig, vindt voorzitter Jaap Hadderingh, om De Trefkoel ook in de toekomst voor het hele dorp toegankelijk te maken.

Voor mensen met een rollator of een scootmobiel is binnenkomen al niet zo handig, omdat er geen automatische deuren zijn. "Als men hier naartoe komt, dan moet je al hopen dat er iemand bij de deur staat om hem open te houden. En probeer je het zelf, dan heb je de deur al gauw tegen je hakken", zegt Hadderingh.

De ingang is lang niet het enige 'gebrek'. Het dorpshuis bestaat volgens de voorzitter nu vooral uit 'een heleboel hokjes'. Overvolle bergingen zitten verspreid door het gebouw en een logische looproute naar alle faciliteiten is er niet.

"Als we naar de vergaderzaal willen, dan moeten we nu door de gymzaal of de barzaal. Als daar net wordt gevolleybald of wordt geoefend door de muziekvereniging, dan is dat erg storend. Het gebouw is gewoon niet meer van deze tijd."