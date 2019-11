Mamme See in het Vlaams: 'Alles klopt aan het nummer'

Het liedje Mamme See van Isa Zwart Singer-Songwriter is een van de grootste Drentstalige hits van de afgelopen jaren. Zelfs in België is hij opgepikt. De Vlaamse zanger Thomas Cerpentier heeft het gecoverd.

Vanochtend ontmoetten hij en Isa Zwart elkaar voor het eerst in het radio Drenthe-programma Hemmeltied. Daar speelden ze het lied, waarmee Zwart in 2017 het Drèents Liedtiesfestival won, samen."Drents is heel sappig en mooi, maar soms versta ik er echt helemaal niets van", zegt Cerpentier. "Het is ongelooflijk hoe moeilijk het soms te verstaan is."Via een goede vriend hoorde de Belgische muzikant het lied Mamme See. "Ik dacht direct: 'wauw'. Alles klopt aan het nummer. Echt een prachtig compleet plaatje. Het sluit perfect aan bij mij."Cerpentier, die zelf Vlaamstalige countrypop maakt, besloot meteen dat hij het wilde coveren. "Muzikaal is het heel fijn. Ik was overdonderd. De tekst sluit ook heel mooi aan bij mijn verhaal. Ik wilde heel graag een Vlaamse versie maken."Ook de Drentse zangeres is erg enthousiast. "Ik kreeg een demo van Thomas opgestuurd. Het was heel raar om het nummer totaal anders te horen. Maar wel echt superleuk om te horen wat iemand anders met het nummer doet."