Veroordeelde in zaak rondom Mexicaans drugslab gaat in hoger beroep

De 67-jarige man die werd veroordeeld voor betrokkenheid bij een groot drugslab in Willemsoord, net over de provinciegrens met Overijssel, gaat in hoger beroep. Dat bevestigt de rechtbank Overijssel naar aanleiding van berichtgeving van het Dagblad van het Noorden.

Vorige maand kreeg de man uit Willemsoord ruim tweeëneenhalf jaar celstraf opgelegd. Zijn voormalige huis werd gebruikt als crystal methlab. Er werd bijna 500 liter basisolie van de drug gevonden.

Volgens de rechtbank was de man niet de grote baas achter het drugslaboratorium in Willemsoord, maar had hij wel een aanzienlijke rol in het verhaal. Zo deed hij verschillende werkzaamheden in het lab, controleerde hij de 'drugskoks' en haalde en bracht hij spullen voor hen. Tegen de oud-bewoner was vier jaar cel geëist, maar de veroordeling viel uiteindelijk een stuk lager uit.

TV-productiebedrijf

Toen de politie drie jaar geleden de villa binnenviel, was de 67-jarige man daar in zijn eentje aanwezig. Hij verklaarde een aantal Spaanssprekende mannen in huis te hebben genomen. Ze zouden van een tv-productiebedrijf zijn en de schuur afhuren. Toen hij er naar eigen zeggen achter kwam dat het foute boel was, kon hij niet meer terug. Hij werd naar eigen zeggen bedreigd door twee Mexicaanse broers.

Pablo IceCobar

Uit het politiedossier blijkt dat er inderdaad sprake kan zijn geweest van aanwezigheid van Mexicaanse drugscriminelen. Het lijkt er sterk op dat het lab werd gerund door een Mexicaan die zichzelf op encrypted communicatieapps 'Pablo IceCobar' noemt. Doelend op de oud-drugsbaron Escobar en de drug Crystal Meth, die ook wel ICE wordt genoemd. Volgens justitie was Pablo IceCobar een van de grootste meth-producenten van Europa.