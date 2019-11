Hoogeveen blijft in het spoor van Achilles 1894 na zege op BSVV

Achilles won vanmiddag met 2-0 bij Avereest en pakt, zonder verliespunten, de eerste periode. Hoogeveen heeft na acht wedstrijden 21 punten en staat tweede.Hoogeveen had in de eerste helft het meeste balbezit en kreeg ook de betere kansen. Het duurde echter ruim een half uur, voordat de ploeg van trainer Edward Sabandar de score opende. Danny Kuiper bracht de verdiende 1-0 op het scorebord. De gasten uit Bovensmilde werden in de eerste helft nauwelijks gevaarlijk en de 1-0 ruststand was een logisch gevolg.Na rust veranderde het beeld van de wedstrijd niet. De thuisclub had het meeste balbezit en kreeg de beste kansen.Na bijna een uur spelen kwam Hoogeveen op 2-0. In een scrimmage voor het doel van BSVV gaf Dylan Bezuyen de bal het laatste setje. Opvallend was dat scheidsrechter Hadders ruim voor de 2-0 al voor de treffer floot. De leidsman zag de bal eerder over de lijn dan dat hij in werkelijkheid was.Na de 2-0 gingen de gasten op zoek naar de aansluitingstreffer en kreeg de grootste kans via Estifer de la Cruz Jimenez, maar de middenvelder faalde, oog in oog met doelman Edwin Santing. In de slotfase bepaalde Kuiper, met zijn tweede van de middag, de eindstand op 3-0 en Hoogeveen op drie punten van Achilles.