Honden, paarden, sherry en flinke vertraging bij slipjacht Roden

In de vrachtwagen van Teunissen zaten een aantal paarden en honden. Door de pech onderweg kon het kleurrijke spektakel pas anderhalf uur later beginnen. Het programma werd daarom ingekort. Maar ondanks de regen trok het kleurrijke spektakel in de omgeving van Roden wel veel bekijks."Dit is onze eerste keer hier en ik vind het landschap echt prachtig. Het is lekker ouderwets, vooral dat deel waar we net waren", roept Teunissen vanaf zijn paard tijdens de sherrystop, waarbij de ruiters een glaasje drinken. De sfeer blijkt ondanks de vertraging heel goed. Ondertussen moet de huntsman wel grote moeite doen om de honden bijeen te houden.Die dieren willen door, net als de ruiters, waarvan een deel duidelijk de pensioengerechtigde leeftijd al geruime tijd heeft overschreden. Toch zijn er ook jongere deelnemers, met als uitschieter de 14-jarige Ruben Olie. Hij vindt het geen enkel probleem om mee te rijden met de meute. "Ik voel me zelfs wel een beetje vereerd."Door de vertraging is het geurspoor, dat de honden moeten volgen, niet heel sterk meer en dat maakt de jacht lastig voor de dieren. Van oudsher werd er bij slipjachten op een echte vos gejaagd, maar dat is allang verleden tijd.Intussen komt de karavaan weer in beweging en komt de regen steeds harder naar beneden. Het lijkt de deelnemers niet te deren, de sherry doet z'n werk.