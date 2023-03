Geboorte van vijfling in Hoogeveen geeft veel gemekker

Het lammetjesseizoen is voor de familie Timmerman uit Hoogeveen nog geen week begonnen, maar nu al hebben ze een record te pakken. Eén van de schapen kreeg namelijk een vijfling. Dat maakten de schapenhouders in vier decennia niet eerder mee.

Toen Cor Timmerman afgelopen zondagochtend rond 06.15 uur de schuur in kwam, zag hij de pasgeboren zwarte lammetjes direct. "Ik dacht eerst dat ik moest gaan uitzoeken van welke ooien de lammetjes waren, want dat moesten haast wel meerdere schapen zijn."

Dat bleek dus niet het geval. Alle lammetjes komen van dezelfde ooi. Een unicum. "Op internet staat dat de kans één op één miljoen is, maar ik denk dat dat wel meevalt", zegt Cor. "We hebben het in ieder geval in 40 jaar niet eerder meegemaakt. Wel eens vier lammetjes en geregeld ook drie, maar vijf is uniek."

Na enig nadenken heeft Cor een mogelijke verklaring voor de komst van de vijfling. "We voeren wel veel brood bij, misschien dat daar het geheim in zit. Brood van de warme bakker", lacht hij.

Nog zo'n 35 op komst

De lammetjes en moederschaap maken het goed. "De meesten drinken bij de moeder, bij de anderen voeren we ze bij met de fles. Maar het gaat inderdaad heel aardig. Ze zijn heel levendig. En de moeder hoefden we niet te helpen bij de bevalling. Het ging schijnbaar dus heel goed."

De geboorte van de vijfling vormde voor de gebroeders Timmerman de start van het lammetjesseizoen. "Er moeten nog zo'n 18 ooien gaan lammeren, dus ik verwacht dat er nog wel zo'n 35 bij gaan komen."

Samen met zijn broer Henk is Cor schapenhouder 'voor de hobby'. "Maar in deze periode gaat er veel tijd in zitten", zegt hij. "Dan ben je er toch wel wat uren per dag mee bezig."

Bonte ram

Een deel van de lammetjes wordt wanneer ze groot genoeg zijn verkocht. "We kijken welke ooien we kunnen houden. Die laten we hier de boel begrazen. Achter en voor ons huis liggen de weilanden vol met zonnepanelen, daar grazen sommige schapen van ons onder om de boel te onderhouden."