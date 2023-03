C+B Museum Grolloo na winterstop weer open voor publiek

Het C+B Museum in Grolloo is na een winterstop vanaf vandaag weer open. Bezoekers kunnen elke vrijdag, zaterdag en zondag weer een bezoek aan het museum brengen.

Het museum ging in december drie maanden dicht vanwege de fors toegenomen energieprijzen. "Toen dachten we: we kunnen openblijven met een torenhoge gas- en elektriciteitsrekening, maar we kunnen ook dichtgaan in de hoop dat de prijzen dalen", zegt bestuurslid Fred Lubbers.

Gasrekening niet veel lager

De gasrekening is niet veel minder geworden in de periode dat het museum dicht was. "Je moet deze collectie met instrumenten, foto's en posters in goede conditie houden. Dus daar konden we niet veel op besparen", legt Lubbers uit. "Maar we hebben de hele winter wel onze twintig monitoren en spotlights uitgezet, dus op elektriciteit hebben we wel bespaard."

"Maar ja, dit is een monument met enkelsteens muren en enkel glas. En een kap van riet. In december hebben we een week gehad met strenge vorst en vloog de warmte zo naar buiten", vertelt Lubbers. Een commissie gaat nu inventariseren wat er gedaan kan worden om het energieverbruik in het museum te verminderen en of daar ook subsidie voor te krijgen is.

Nieuwe expositie

De huidige expositie over het leven van Harry Muskee loopt nog tot eind april. Daarna wordt de expositie vernieuwd. "Iedere twee jaar proberen we een nieuwe tentoonstelling te maken met nieuwe accenten en daar wordt nu volop aan gewerkt", zegt museumvoorzitter Lukas Koops.

Over de nieuwe tentoonstelling wil hij nog niet te veel kwijt. "Dat houden we nog even voor ons, want die moet nog voor een deel worden vormgegeven. We zijn bezig om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen dat bij dat thema past. "