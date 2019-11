'Hattrick-Hero' Hardijk schiet ACV naar zege op De Dijk

Het was de slechtste helft die ik tot dusver heb gezien. Fred de Boer, trainer ACV

Door deze overwinning stijgt ACV naar de zesde plek op de ranglijst met 18 punten. Vv Eemdijk en AVV Swift zijn op dit moment koploper in de Hoofdklasse B met 22 punten, gevolgt door NSC Nijkerk en SDC Putten met 19 punten. Onderaan de lijst zien we dat Buitenpost, DETO en ASV De Dijk het moeilijk hebben en slechts 5 punten hebben behaald.In de eerste twintig minuten kreeg ACV meerdere mogelijkheden om op voorsprong te komen. Toch was het ASV De Dijk dat als eerste het net vond via middenvelder Feyo Glim. Na de rust kwam ACV sterker uit de kleedkamer. Na een voorzet van Justin Mulder was het Matthijs Hardijk die in de 68e minuut de 1-1 op het scorebord zette. Amper drie minuten later was het wederom Hamdijk die, via een strafschop, ACV op voorsprong bracht. Vlak voor tijd werd het feest compleet toen de spits zijn derde tegen de touwen schoot en hiermee de overwinning veilig stelde.ACV-trainer Fred de Boer was ontevreden over het spel van zijn ploeg in de eerste helft: 'Het was de slechtste helft die ik tot dusver heb gezien. We kregen nog wel enkele kansen, maar kwamen door een knappe goal van op achterstand.In de rust hebben we gewisseld en het systeem aangepast. Hierdoor begonnen we veel beter te spelen en was de overwinning een logisch gevolg.'