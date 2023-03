Maartje (22) wil alle dorpen Drenthe langs fietsen deze zomer: 'Volop in training'

Duizend kilometer wegtrappen op de fiets om geld in te zamelen voor het Ronald McDonaldfonds. De 22-jarige Maartje Scholtmeijer uit Haren gaat het proberen en fietst deze zomer langs alle dorpen in onze provincie. Om haar conditie op peil te houden fietst ze alvast een deel van de route, met als startpunt het station in Beilen.

Het is tien over zes in de ochtend, de zon heeft zich nog niet laten zien en het is goed koud. Uit de trein op het perron stapt Scholtmeijer met haar fiets. Vandaag gaat ze weer oefenen voor haar grote missie aankomende zomer.

"Ik ga eerst naar Brunsting een dorpje verderop, daarna ga ik naar Leggelo en Eemster. Uiteindelijk ga ik nog langs Vledderveen en Nijesleek en via een lus trek ik weer naar het oosten terug. In totaal zal het zo'n 150 tot 200 kilometer worden denk ik. Daarom begin ik ook zo vroeg, anders lukt het gewoon niet", lacht ze.

Goed opletten

Na de bepakking achterop de fiets en voorop het stuur te hebben gecontroleerd begint de tocht. "Eerst dus richting Brunsting", ze wijst naar de navigatie-app op haar telefoon. Na flink wat geslinger in Beilen, vervolgt ze haar route over een krappe weg ergens vlak buiten Beilen.

Het is een lang stuk en er hangt veel mist, maar in de verte is al iets te zien, namelijk het bord van Brunsting. Ze neemt in het dorp de afslag om naar Lheebroek te fietsen, maar glijdt op de kruising over wat stenen weg. "Dat gaat net goed, maar het is nog wel erg donker. Extra goed opletten dus."