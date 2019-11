HZVV boekt 'dikverdiende overwinning' op DETO

Met de zege herstelde HZVV zich van de nederlaag van vorige week tegen directe concurrent Purmersteijn. De Drentse club staat nu tiende, met dertien punten uit tien wedstrijden.HZVV dankte de overwinning op DETO aan goals van Lorenzo Valente en Yoran Popovic. Beide spelers waren in de tweede helft trefzeker. "Een verdiende uitslag", stelt trainer Gert van Duinen vast. "We hebben wel eens een overwinning gestolen of geluk gehad, maar dit was een dikverdiende overwinning. Het duurde alleen even voordat de doelpunten vielen."Van Duinen erkent dat zijn elftal dit seizoen wisselvallig voor de dag komt. "We wisselen heel goede wedstrijden af met heel matige. Maar we blijven wel altijd in de wedstrijd. Het verschil is bijna nooit meer dan één doelpunt", aldus de trainer. "Als je het niveau van vandaag en vorige week vergelijkt, is het verschil wel onverklaarbaar. We kunnen nog niet heel stabiel een bepaald niveau halen."