Aaibare waterbuffels nog niet winstgevend: 'Ik word gewoon blij van ze'

"Voor het geld hoef je het niet te doen, het is gewoon een passie." Boer Bouke Luth is druk op zijn waterbuffelboerderij in Eursinge bij Pesse. Het is zwoegen, want hij is pas net begonnen met het bedrijf. Luth is een van de weinige waterbuffelboeren van Nederland.

Buffelmelk staat in de belangstelling, want steeds meer consumenten weten de mozzarella te vinden. De Italiaanse kaas, die traditioneel van buffelmelk wordt gemaakt, vind je terug in salades en op pizza's. In heel Europa wordt nu meer mozzarella verkocht dan Goudse kaas.Toch is de populariteit van de Italiaanse kaas voor Luth niet de reden geweest om waterbuffels te gaan houden. "Je kunt ook allemaal andere producten van buffelmelk maken. Je moet iets heel unieks produceren. Daar hebben wij voor gekozen."De keuze voor waterbuffels komt deels voort uit noodzaak. Luth wilde al van jongs af aan een melkveehouderij. "Maar een bedrijf starten is bijna niet mogelijk als je het niet kan overnemen." Via via hoorde hij over de waterbuffel. Voor het houden van deze dieren is de regelgeving iets minder streng dan bij koeien. Inmiddels heeft hij enkele tientallen buffels. Ze komen onder meer uit Italië."Ik word gewoon blij van ze", zegt Luth terwijl hij door zijn stal loopt. De buffels komen bij hem staan om zich te laten aaien. "Ze zijn zachtaardig, komen naar je toe. Je kunt met ze knuffelen. Ze geven rust."De opbouw van zijn biologische bedrijf gaat langzaam. Luth wilde alleen jonge dieren, zodat de kudde langzaam aan elkaar went. Buffels zijn stressgevoelige dieren. Naar verwachting leveren ze pas volgend voorjaar de eerste melk.Tot die tijd kost de boerderij dus alleen maar geld. De buffelboer werkt daarom ook nog in de bouw en zijn vrouw Marlies in de zorg. Toch heeft hij geen spijt. "Doen wat je leuk vindt, dat is het belangrijkst."