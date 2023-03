Arriva: nieuwe treindienst in Noorden dichterbij na beslissing ACM

Arriva wil zowel stop- als sneltreinen laten rijden tussen Groningen en Zwolle. De sneltreinen stoppen onderweg alleen in Assen en Hoogeveen, en op specifieke momenten in Meppel. Op het traject tussen Leeuwarden en Zwolle wil Arriva stoptreinen inzetten die op alle tussengelegen stations moeten stoppen.

Toezichthouder ACM maakte vandaag bekend dat het nu niet mogelijk is om te onderzoeken of het plan van Arriva, om zonder een contract met de overheid sprinters te laten rijden, in strijd is met een toekomstig contract van de NS op die trajecten. Het is namelijk onder meer nog niet duidelijk of de sprintertrajecten Groningen-Zwolle en Leeuwarden-Zwolle weer onderdeel van het contract van de NS worden.