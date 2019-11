Noordscheschut pas laat langs d' Olde Veste

Omdat Blauw Wit '34 een beter doelsaldo heeft - het won vandaag met maar liefst 1-10 van vv Groningen - staat deze ploeg bovenaan. SVI, dat volgend weekend in actie komt, kan nog op gelijke hoogte komen met Noordscheschut en Blauw Wit.Het leek er lang op dat de wedstrijd in Noordscheschut in een gelijkspel zou eindigen. Pas in de 80e minuut opende Rijnald Vos de score en vlak voor tijd was het Nick Koster die de overwinning veiligstelde voor de ploeg van trainer Marc van Meel."We hebben vorige week laten zien dat we heel goed kunnen voetballen. Vandaag begonnen we wederom sterk aan de wedstrijd", blikt Van Meel terug. "We waren vast aan de bal en speelden met veel passie naar voren. Tot de 17e minuut leek er niets aan de hand. Toen gaven we een kans weg die via de binnenkant van de paal er weer uit vloog.""Hierna kantelde de wedstrijd en lieten we d' Olde Veste het spel bepalen. Vlak voor de rust kregen we nog een goede kans via Nick Koster die uiteindelijk op de paal schoot", vertelt Van Meel. "In de tweede helft waren wij de bovenliggende partij, maar mede door goede reddingen van de keeper van d' Olde Veste kwamen wij niet tot scoren.""Uiteindelijk wisten we de wedstrijd in de laatste tien minuten alsnog in ons voordeel te beslissen via Vos en Koster. Ik ben heel tevreden met deze overwinning al vissen we net naast de eerste periode", beseft de trainer.Dinsdag speelt Noordscheschut tegen Staphorst in de beker en over twee weken gaan de mannen van Van Meel op bezoek bij Pelikaan S.