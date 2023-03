West-End trapt Bloemencorso Eelde 2023 af, Yde De Punt heeft eerste keus

De veertien bouwploegen die meedoen aan het Bloemencorso in Eelde kunnen aan de slag. Gisteravond werden de ontwerpen uitgekozen en de volgorde van de parade bepaald.

Wie denkt dat een avond als deze alleen voor de gezelligheid is, heeft het mis. De loting van het corso gaat er behoorlijk serieus aan toe. Een avondvullend programma - inclusief minuut stilte voor overleden bouwers en een uitgebreide verloting - valt de ruim 300 bezoekers ten deel.

Jacqueline Haijkens (al acht jaar voorzitter van het corso) is blij dat deze officiële aftrap eindelijk weer in de veilingzaal van Flora Holland kan plaatsvinden. "Dat is vanwege corona voor het eerst sinds 2020", zegt ze. Zenuwen heeft Haijkens niet. "Het is vooral een gezellige avond."

Globetrotters

Maar wel een avond volgens een nauwgezet stramien. Allereerst trekt voorzitter Haijkens de naam van een corsowijk. Deze wijk is direct de voorste wagen in de parade. Dit jaar is dat corsowijk West-End. Een vertegenwoordiger pakt vervolgens een gesloten envelop waar de nummers één tot en met veertien op staan. Dit nummer bepaalt wanneer je een ontwerp mag kiezen. Voor West-End komt nummer tien uit de envelop. Wél vooraan de parade dus, maar bij lange na niet de eerste keus voor het ontwerp.

Die ontwerpen hebben dit jaar alles te maken met het centrale thema 'Globetrotters'. Het is ieder jaar de grote vraag wie als eerste een ontwerp mag kiezen. Want diegene weet als enige honderd procent zeker dat het voorkeursontwerp kan worden nagebouwd.

Eens in de honderd jaar

Rick Bloupot van corsowijk Yde De Punt blijkt vanavond degene met gelukkige hand. Hij trekt nummer één en loopt rechtstreeks op het ontwerp 'Ontdekkingsreizigers' van Egbert Boerma af. "We hebben met het hele team gestemd en dit ontwerp kwam naar voren. Het is de eerste keer dat ik een nummer mocht trekken en ik trok direct nummer één. Dat lukt je eens in de honderd jaar."

Bijna september

De corsowijken kunnen nu aan de slag. "Zij gaan nu eerst met de arrangeurs, lassers en bouwers overleggen hoe ze het aan gaan pakken", schetst Haijkens. "Maar op 1 april gaan we al tenten opbouwen. Dat duurt niet zo heel lang meer."