LTC, Achilles 1894 en Vitesse'63 pakken eerste periodetitel

De eerste twee deden dat in stijl, met een zege. Vitesse'63 had een zwaardere bevalling, want tegen tien spelers van SJS werd er met 1-1 gelijk gespeeld.LTC had in de 2e klasse J op de laatste speeldag in de strijd om de eerste periodetitel nog drie concurrenten: DZOH, FC Meppel en Gramsbergen, al stond die laatste ploeg voorafgaand aan het duel van vandaag al één punt achter de andere drie.De Asser club, die vorig jaar promoveerde uit de 3e klasse, kreeg alle mogelijke hulp vanmiddag. FC Meppel ging met 5-1 over de knie van De Weide, DZOH speelde gelijk bij De Griffioen (1-1) en Gramsbergen ging op eigen veld kansloos met 4-1 onderuit tegen Gorecht. Kortom, LTC hoefde vanmiddag alleen nog zelf even te winnen. Dat gebeurde zonder problemen. De eindstand van 3-0 was al bij rust bereikt. Voor de groenhemden waren Imre de Jonge, Arjan Akkerman en Richard Mulder trefzeker.Achilles 1894 had in vv Hoogeveen nog één concurrent over voor de 1e periodetitel, maar die ploeg had in de eerste zeven duels al één keer verloren. Bovendien was het doelsaldo van de Assenaren al aanzienlijk beter dan de Hoogeveners. Maar de formatie van trainer Harold Wekema pakte de titel in stijl, door gewoon te winnen. In Avereest werd het 0-2 door treffers van Bastiaan Jager en Wouter van der Molen. De openingstreffer, van Jager, viel op een uiterst prettig moment (in blessuretijd van de eerste helft). Van der Molen zorgde voor de mooiste treffer. Acht minuten voor tijd verdween zijn schot in de kruising.Vitesse'63 kon de periodetitel eigenlijk al niet meer ontgaan vandaag. De formatie uit Koekange kon alleen in theorie de titel nog verspelen aan VHK, maar moest dan met dubbele cijfers verliezen bij SJS in Stadskanaal. Dat gebeurde niet, maar heel gemakkelijk ging het ook niet voor de mannen van trainer Klaas Mijnheer. Bij rust keek Vitesse'63 namelijk tegen een verdiende 1-0 achterstand aan. Aron Westert zorgde een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker, waarna SJS kort daarna met tien man kwam te staan na de tweede gele kaart voor Wouter Panneman. De Drentse club kon in de slotfase de numerieke meerderheid niet vertalen in een tweede treffer en dus sprak Vitesse'63 van 'een periodetitel met een kater'