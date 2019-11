Afgang MSC bij hekkensluiter VOC

Door deze nederlaag is MSC gezakt naar de 13e plaats met 10 punten uit 9 wedstrijden en staat het qua punten gelijk met Be Quick 1887, HBS en Quick '20. Maar die ploegen komen morgen nog in actie.MSC begon goed aan de wedstrijd en kreeg verschillende mogelijkheden om op voorsprong te komen. Halverwege de eerste helft was het Matthijs Verheul die dichtbij was met een uitstekend ingeschoten vrije trap. Helaas voor MSC werd deze knap gered door de keeper van VOC.In de 39e minuut was het de thuisploeg die op voorsprong kwam via Kas Dullemans. Vlak voor rust leek de 2-0 in de maak, maar uiteindelijk bood de paal redding voor de mannen uit Meppel. Na de thee was het invaller Jim Veltmaat die MSC op gelijke hoogte bracht. Na een uur spelen moesten de Meppelers toch hun meerdere erkennen in de laagvlieger. Het was Yannick Koevermans die middels een hattrick de eindstand op 4-1 bracht.Trainer Berry Zandink was dan ook zeker niet tevreden: "We wisten van te voren dat VOC een redelijke ploeg is en dat dit wedstrijden zijn waar het echt om gaat. VOC had in de eerste helft meer de bal zonder echt dreigend te zijn. Door slecht verdedigen van onze kant kon de rechtsbuiten van VOC binnendoor om vervolgens oog in oog met onze keeper de 1-0 binnen te schieten. Na rust kwamen wij door goed samenspel via Jim Veltmaat terug op 1-1. Toch bleven we slap spelen en brachten we te weinig waardoor we uiteindelijk met 4-1 van het veld werden gespeeld."A.s donderdag mag MSC het opnieuw proberen. Dan staat de ploeg tegenover Nieuw Buinen in de beker. Op 16 november spelen de Meppelers de volgende wedstrijd: Thuis tegen het de huidige koploper Hollandia.