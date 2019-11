Klinkende overwinning DOS'46 bij begin Korfbal League

DOS '46 is het nieuwe seizoen in de Korfbal League met een ruime overwinning begonnen. In Nijeveen was het team van Pascal Zegwaard met 26-15 te sterk voor Groen Geel.

DOS'46 begon overtuigend aan de wedstrijd en de landskampioen op het veld nam al snel een 4-1 voorsprong. Groen Geel klampte echter aan en lang was de voorsprong maar twee punten.Een goede tussenfase van DOS bracht de ploeg een mooie 11-5 voorsprong. Wat wel opviel was dat alleen de mannen wisten te scoren. In de slotfase van de eerste helft kwamen de gasten uit Wormer toch weer iets terug en zochten beide ploegen halverwege met 11-8 de kleedkamer op.Waar de thuisploeg in de laatste fase voor rust niet wist te scoren, wist de promovendus uit Wormer aan het begin van de tweede helft lange tijd de korf niet te vinden. DOS liep verder uit en zag in de tweede helft de zege niet meer in gevaar komen.In de slotfase bleef DOS'46 geconcentreerd spelen en vloeiden de krachten en het vertrouwen bij Groen Geel weg. De thuisclub liep verder uit en na twee keer 25 minuten korfbal was het verschil opgelopen naar elf punten.In de tweede helft begonnen ook de vrouwen van DOS te scoren. Nienke Hintzbergen werd, met Jelmer Jonker, zelfs topscorer met vijf treffers.Volgende week gaat DOS'46 op bezoek bij Blauw Wit in Amsterdam. Na afloop was Zegwaard duidelijk: "Als we echt bovenin mee willen doen moeten we ook die wedstrijd winnen."