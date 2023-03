Hout spekt kas boermarke Yde-De Punt en houdt de brink in het dorp levendig

Gele bordjes met zwarte nummers erop zwiepten vanmiddag om en om de lucht in in een boerenschuur in Yde. Dorpsbewoners aasden tijdens een veiling niet op dure juwelen, kostbare kunst of zeldzame snuisterijen. Nee, er ging hout onder de hamer.

"Dit is nostalgie. We hebben zelfs een notaris bereid gevonden om erbij te zijn. Voor het officiële karakter", lacht boermarkevoorzitter Harry Groenwold.

Hout onder de hamer

Boermarke Yde-De Punt is organisator van de houtveiling. Wat niet alleen een gezellig samenzijn in een boerenschuur is, maar ook een traditie in het dorp. "Altijd wanneer er onderhoud aan de brink gepleegd wordt, dan bieden we het hout ter veiling aan", vertelt Groenwold.

De brink in het dorp wordt beheerd door de boermarke. Het bomenrijke geheel was volgens een aantal omwonenden toe aan een flinke snoeibeurt. "We zagen al langer wat dood hout ertussen. Dat is dan wel goed voor de spechten en diversiteit, maar op een gegeven moment moet je toch ook kiezen voor de veiligheid", aldus een inwoner.

Kachel branden

En dus werden zorgvuldig een aantal bomen gekapt en liggen de stammen verdeeld over veertig kavels klaar op de brink. Want voordat de veiling begint, inspecteren een aantal bieders grondig het koopwaar. "Ik let vooral op kwaliteit. En de grofheid van het spul, want ik moet het ook kunnen zagen", aldus een van de veilingdeelnemers.