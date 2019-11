Hurry-Up onderuit bij landskampioen

het probleem is de laatste tijd dat we teveel kansen onbenut laten en slordig zijn in de passing. Joop Fiege, trainer/coach Hurry-Up

Door de nederlaag staat Hurry-Up zesde in de BENE-League, met 11 punten uit 10 duels. Het gat naar de eerstvolgende Nederlandse club bedraagt vijf punten. Zowel Aalsmeer als Houten staan op zes punten."Het is lekker dat we dat gaatje aan het begin van het seizoen hebben geslagen", laat trainer/coach Joop Fiege weten. "En nee, bij ons is het nu geen crisis hoor. We verliezen van de laatste vijf duels er vier, maar we spelen niet tegen koekenbakkers natuurlijk. Aalsmeer werd vorig jaar niet voor niets kampioen.""Toch", zo vervolgt de oud-bondscoach, "had er meer in gezeten voor ons. Zeker toen we na rust terugkwamen tot een verschil van vier. Maar het probleem, sowieso de laatste tijd is, dat we teveel kansen onbenut laten en slordig zijn in de passing."Bij rust leidde de thuisclub overigens met 19-14. Voor Hurry-Up scoorden Petar Puljic en Ronald Suelmann zeven keer en Dragan Vrgoc maakte er vijf."De komende twee duels worden aardig cruciaal. Tegen Tongeren thuis en daarna tegen Sporting Pelt. Pakken we in die duels punten, dan bouwen we wellicht weer wat marge op richting de andere Nederlandse ploegen. Maar gemakkelijk zal dat niet worden", aldus een realistische Fiege.Voor die twee duels (die op dinsdag 19 november en zaterdag 23 november gepland staan|) speelt Hurry-Up eerst nog in de derde ronde van de Challenge Cup tegen het sterke Zweedse Alingsas HK. Die wedstrijd staat volgende week zaterdag, in de sporthal van E&O, op het programma.