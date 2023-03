Jongeren laten zich vaccineren tegen HPV-virus: 'Baat het niet, dan schaadt het niet'

Het humaan pappilomavirus krijg je door seksueel contact met iemand die is besmet. Een infectie met HPV kan leiden tot zes soorten kanker. Het vaccin is heel effectief. "We zijn in 2010 begonnen met vaccineren op 13-jarige leeftijd. Als die vrouwen volgend jaar een uitstrijkje krijgen, dan weten we hoe effectief het is. Maar als we kijken naar langlopende infecties tussen meisjes die wel of niet zijn gevaccineerd, dan lijkt het erop dat de effectiviteit 95 procent is. En dat is heel erg hoog."