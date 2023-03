Raadslid John Franke uit Zuidlaren overleden

Gemeenteraadslid en ondernemer John Franke uit Zuidlaren is vanmiddag overleden. Hij was al geruime tijd ziek.

Franke zat sinds 2018 in de gemeenteraad voor Leefbaar Tynaarlo. Van 2008 tot het faillissement in 2015 was hij directeur van de de Prins Bernardhoeve in Zuidlaren. Een van de oorzaken van het faillissement was een aardbeving die grote schade toebracht aan een expositie van zandsculpturen in het beurscomplex.

Landelijk bevolkingsonderzoek

John Franke had longkanker. Hij maakte zich samen met patiëntenorganisatie Longkanker Nederland sterk voor een landelijk bevolkingsonderzoek om de ziekte in een vroeg stadium op te kunnen sporen, net als bij borstkanker. Daarin boekte hij onlangs succes. Er komt een proef onder 400.000 Nederlanders tussen de 60 en 79 jaar.

Volgens zijn broer Dennis Franke heeft hij daar hard voor gestreden en 'was John blij dat hij het resultaat nog heeft mogen meemaken'. "Maar hij was op, hij was er tot op het laatste moment met het koppie bij en had overal regie over."

Herdenkingsdienst

Volgende week zaterdagmiddag is er een herdenkingsdienst in Het Kwadraat in Groningen, een bedrijfsverzamelpand dat John Franke afgelopen jaren heeft herontwikkeld. Daarna wordt hij in besloten kring gecremeerd.