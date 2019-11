Luister hier live naar AZ - FC Emmen

Onmogelijk is niets, maar een resultaat halen bij de nummer 2 in de eredivisie is natuurlijk wel een gigantische opgave voor FC Emmen. Vanavond speelt de Drentse club in Den Haag tegen AZ.

De Alkmaarders zijn de laatste weken zeer sterk en liet de ploeg van trainer Arne Slot zowel in de eredivisie als in de Europa League mooie dingen zien. Maar dat AZ in Den Haag kwetsbaar is lieten onder andere FC Groningen en SC Heerenveen zien. Groningen pakte een punt op het Haagse kunstgras, terwijl Heerenveen er met de volle mep vandaag kwam (2-4).FC Emmen wacht na 12 speelrondes nog altijd op het eerste punt (of punten) in een uitwedstrijd. De vorige vijf pogingen gingen allemaal verloren. Kunnen de mannen van Lukkien vanavond, voor het eerst met de Peruaanse verdediger Miguel Araujo in de wedstrijdselectie, stunten?Volg het LIVE, met commentaar van René Posthuma en Niels Dijkhuizen, via de link hieronder...