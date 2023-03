Noord- en Oost-Nederland hebben relatief te weinig politieagenten

Bij de verdeling van politieagenten over het land komt vooral Oost-Nederland er bekaaid vanaf. Ook Noord-Nederland staat er slecht voor. De drie grootste steden krijgen juist relatief veel agenten, doordat politiek Den Haag jarenlang van de eigen regels is afgeweken.

Het geld voor de politie moet elk jaar verdeeld worden over de tien regionale eenheden. In 2010 werd dit systeem bedacht, maar is in de jaren daarna niet gebuikt. Op papier zou die verdeelsleutel het geldende systeem zijn.