Ondernemen in Drenthe: 'We doen eigenlijk niet zoveel bijzonders'

Sinds 2017 runt het echtpaar zorgcentrum De Lubbelinkhof."Oorspronkelijk komen we uit de zorg en zijn we verpleegkundigen", legt Hermi uit. Maar ze wilden graag wat anders. "Toen hebben we een camping gekocht." Na tien jaar toerisme jeukte ook de zorg nog steeds. Een plan om de zorg en de camping te combineren, kwam niet van de grond. Tijdens de plannenmakerij kwam ook voormalig hotel De Lubbelinkhof leeg te staan.Met een duidelijke visie begonnen de twee in het leegstaande hotel. "Mensen zeggen weleens: 'Wat doen jullie allemaal'. We doen eigenlijk helemaal niet zoveel bijzonders", lacht Hermi. "We wonen gewoon met elkaar in een huis." Mensen gaan naar het werk, mensen komen terug, mensen koken en doen leuke dingen. "Eigenlijk wat iedereen doet", vertelt ze."Het aantrekkelijke aan de zorg vind ik, en zeker in de verstandelijk gehandicaptenzorg, dat je met mensen te maken hebt die gewoon puur zijn. Om hen een mooi leven te geven en een mooie plek te bieden, geeft heel veel voldoening. Ik ben niet voor vroege diensten, maar zodra ik de groep op loop, ik iemand uit bed haal en ik zie een brede glimlach, dan heb je gewoon plezier", zegt Danie.Het echtpaar is inmiddels twee jaar onderweg met de zorginstelling en is niet ontevreden. Het plan is om in de toekomst het dorp wat meer te betrekken bij De Lubbelinkhof, onder andere door een groentetuin. Maar dat is volgens de twee nog toekomstmuziek.