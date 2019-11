Laatste dag voor theehuis De Groene Trambrug in Klazienaveen

Het was een drukte van belang bij thee- en koffieschenkerij De Groene Trambrug in Klazienaveen. Honderden mensen in sportieve loopoutfits stonden in de rij voor een warm kopje koffie en thee. Vanochtend startte op die locatie langs de Veenvaart de Oosterbosrun.

Ondanks de drukte was het toch echt de laatste dag dat het theehuis open was. Eigenaresse Gerda de Vries kan het fysiek niet meer opbrengen.De Vries: "Ik ben vier jaar geleden gevallen met de fiets toen ik de hond uitliet. Daarbij brak ik mijn enkel, alle banden waren afgescheurd en dat is nooit meer goed geheeld. Om van de pijn af te komen is mijn enkel vastgezet, maar dat heeft helaas niet geholpen. De pijn is gebleven." Veel lopen in de bediening is geen optie meer voor De Vries.Ruim zes jaar runde De Vries het theehuis langs de vaart. Het waren succesvolle jaren waar menig boottoerist en fietser het kleine restaurant wist te vinden. "Ik heb er vriendschappen aan overgehouden. Het heeft ons veel goeds gebracht."Hoewel ze het tijd vindt voor rust, is het afscheid nemen voor De Vries moeilijker dan verwacht. "Ik dacht dat ik er geen moeite mee zou hebben, maar als het dan zo ver is doet het je wel wat."Opvolging komt er niet. "Het theehuis is een blokhut in onze achtertuin. Daar gaan we nu lekker zelf zitten deze zomer en genieten van alle boten die voorbij komen."En wanneer de laatste loper van de Oosterbosrun binnenkomt, is het voor de familie De Vries tijd voor een eigen, laatste bakkie troost. "Rust", verzucht Gerda wanneer ze haar pijnlijke enkel op een stoel neerlegt.