Muzieklijst Harry's Blues zondag 10 november 2019

Robbie Robertson (1943) is geboren in Canada en begon zijn carrière als gitarist in de begeleidingsgroep The Hawks van Ronnie Hawkins. In 1964 ging ze zonder Hawkins verder onder naam The Levon Helm Sextet. Maar al na een jaar werden ze gevraagd als begeleidingsband van Bob Dylan. Met hem maakten ze de legendarische Basement Tapes. Vanaf 1967 gingen ze verder onder de naam The Band en maakten albums als Music from Big Pink en Stage Fright. Vanaf 1987 maakte hij soloalbums. Zijn meeste recente is Sinematic.